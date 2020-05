BK wielrennen heeft officieel nieuwe datum, twee dagen na de tour

De kogel is door de kerk: het BK wielrennen heeft officieel een nieuwe datum. Op dinsdag 22 september zal het Belgisch kampioenschap plaatsvinden, net na de Tour de France.

In overleg met de organiserende gemeentes, steden en organisatiecomités, heeft Belgian Cycling een voorstel klaar met betrekking tot de organisatie van de uitgestelde Belgische kampioenschappen”, zegt de Belgische de wielerbond.

En nu maar hopen dat het WK uitgesteld wordt, want het WK wielrennen vindt plaats in dezelfde week van het BK. Als alle geruchten kloppen, wordt het WK van Zwitserland in september uitgesteld én verplaatst naar Qatar in September.

"Nooit meer BK tijdens de week"

Mede-organisator en burgemeester van Anzegem Gino Devogelaere had zich voorgenormen om na het BK tijdrijden van 2018 nooit meer een BK tijdens de week te organiseren, maar nood breekt wet blijkbaar. De organisatie blijft ook hopen dat er publiek toegelaten zal worden.