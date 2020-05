De wielerafspraak van het weekend: de virtuele Greg Van Avermaet Classic

De Greg Van Avermaet Classic is een fietstocht die elk jaar wel wat volk op de been brengt. Door het coronavirus is dat even niet de bedoeling. Wie wil kan nog altijd de Greg Van Avermaet Classic rijden, zij het dan virtueel.

Aanvankelijk was de Greg Van Avermaet Classic gepland voor zondag 17 mei. Dat gaat nu echter niet door. Wat niet wil zeggen dat er dit weekend geen fietschallenge mogelijk is. Van 15 tot en met 21 mei is er immers wel de kans om de virtuele Greg Van Avermaet Classic te rijden. Dat gebeurt via het on line platform Keep Moving, dat onlangs in het leven geroepen werd. Het oprichten van Keep Moving droeg ook de steun van de Vlaamse regering en viroloog Marc Van Ranst. Wie zijn tocht vervolledigt, verdient een digitale medaille. Ben jij op zoek naar een fietschallenge voor dit weekend? Dan daag ik je uit om deel te nemen aan de virtuele Greg Van Avermaet Classic.

Ga de uitdaging aan, verdien een digitale medaille🏅

Registreer op https://t.co/COdJPFi3uU

en Greg Van Avermaet Classic. Veel plezier ! pic.twitter.com/1XGrVYPzVS — Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) May 14, 2020 Die kan je dan geven aan een zorgverlener van jouw keuze, als blijk van steun en waardering voor de sector die ons in deze tijden overeind houdt.