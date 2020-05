Inventief plan van Nick Nuyens krijgt te maken met concurrentie van andere Belgische rittenkoers

Om de resterende manches in de Bingoal Cycling Cup alsnog te laten doorgaan, kwam Nick Nuyens met een origineel idee op de proppen: maak er een rittenkoers van. Niet alle problemen zijn zo echter van de baan. Er kan dan immers sprake zijn van concurrentie met de Ronde van Wallonië.

Nick Nuyens zou graag Dwars door het Hageland, de Schaals Sels, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Memorial Rik Van Steenbergen achtereenvolgens laten doorgaan van 21 tot en met 24 augustus. Het Laatste Nieuws weet echter dat ze bij de Ronde van Wallonië ook denken aan deze data.

De Ronde van Wallonië zou oorspronkelijk doorgaan van 18 tot en met 22 juli, maar moet ook opschuiven aangezien de hervatting van het wielerseizoen ten vroegste kan vanaf 1 augustus. Het is nog uitkijken wat beide organisaties nu van plan zijn.

ONDERLING AKKOORD?

Ze zouden kunnen alsnog kunnen opteren om niet samen te vallen, maar evengoed zien ze er geen graten in. Via een onderling en wederzijds getekend akkoord kunnen de verschillende wedstrijden op dezelfde data doorgaan. Een oplossing moet wel snel uit de bus komen, want maandag moeten deze wedstrijden toegevoegd worden aan de kalender.