Speel mee kat en muis met Thomas De Gendt en Tim Wellens!

De muizen, onder leiding van Tim Wellens, vertrekken om 18u en trappen ongeveer 2.5-2.8 watt/kg. De katten, onder leiding van Thomas De Gendt, vertrekken 10 minuten later tegen een tempo van zo'n 3.8-4 watt/kg.

De bedoeling is dat de katten de muizen oppeuzelen naar het einde toe aangezien de katten sneller fietsen. U kan zelf ook meedoen, hoe? Meer info vind je op de tweet hieronder

