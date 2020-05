Wout van Aert krijgt fiat van Jumbo-Visma: "We hebben besproken dat ik mijn kans mag gaan in de Tour"

Tot het moment dat hij ten val kwam reed Wout van Aert vorig jaar een dijk van een Ronde van Frankrijk, bekroond ook met een ritzege. Dit jaar zet Jumbo-Visma alles op alles voor de eindzege met Dumoulin, Kruijswijk en Roglic. Toch liggen er nog kansen voor Van Aert.

Sowieso duurt het nog wel enige tijd vooraleer er opnieuw sprake zal zijn van koers. "Hoe langer het duurt, hoe lastiger het is. Je blijft het nieuws krijgen dat bepaalde dingen onzeker zijn. Het geeft niet altijd een leuk gevoel. Ik denk wel dat de koers één van de weinige sporten is die alles geprobeerd heeft er nog iets van te maken", analyseert Van Aert de situatie bij VTM Nieuws.

Hij beseft maar al te goed dat atleten uit andere sporttakken het met veel minder moeten doen. "In veel sporten zijn ze er met de grove borstel doorgegaan. Dan vind ik het wel leuk dat ik wel een houvast heb." Bijvoorbeeld met het perspectief van een Tour die zou doorgaan. Welke rol is daar voor hem weggelegd naast die drie grote kopmannen. "Ik hoop een rol om die jongens aan de overwinning te helpen", is Van Aert duidelijk.

MET MARTIN WERKEN OP HET VLAKKE

Al wil dat zeker niet zeggen dat het alleen maar knechten zal zijn. "Tony Marten en ik zijn de zwaardere jongens die op het vlakkere moeten werken. Vorig jaar heb ik geproefd van succes in de Tour. We hebben goed besproken dat ik mijn kans mag gaan in een lastigere rit of een sprint met een kleine groep."

Van Aert heeft dus nog wel dat vooruitzicht. "Het mooie is dat we dat niet bij voortbaat afblokken. Iedereen bekijkt dat als iets positief. Dan is het ook voor mij veel leuker om de dagen voordien en nadien alles te geven voor die andere mannen."