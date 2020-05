Algemeen directeur Jumbo Visma is optimistisch over de herstart van het wielerseizoen

Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma, ploeg van Wout Van Aert en Laurens De Plus, kijkt optimistisch vooruit naar de nieuwe kalender. Maar er moeten volgens hem nog wel offers moeten komen.

"Voordat ik zelf besmet ben geraakt, maakte ik samen met de ploeg de beslissing om niet van start te gaan in Parijs-Nice en de Italiaanse koersen. Er waren geen duidelijke richtlijnen of garanties over de veiligheid. We hebben de juiste beslissing genomen toen", reageert Plugge in de wielerpodcast van Velonews.

"Het is belangrijk dat we dit jaar nog koersen en dat is ook mogelijk denk ik, als alles veilig kan gebeuren. Niemand weet hoe het virus zal evolueren, het kan overmorgen weg zijn maar ook net zo goed binnen een week even hard terugkeren", is hij realistisch.

Ik ben blij dat er een nieuwe kalender is, hij is heel realistisch. Maar we moeten er rekening mee houden dat het een week op voorhand ook opnieuw gedaan kan zijn. De overheden in Frankrijk, Italië en Spanje moeten zich ook nog buigen over de kwestie. Het lot van de grote rondes ligt in hun handen."

"Maar iedereen wil koersen, het is dus noodzakelijk dat we met een goed gezondheid- en veiligheidsplan komen zodat we dat kunnen voorleggen aan de autoriteiten", besluit de algemeen directeur.