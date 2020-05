🎥 Italiaan Deceuninck-Quick.Step neemt u mee langs favoriete klimmen in zijn land: Stelvio en Etna passeren de revue

Aan zijn eerste jaar bij Deceuninck-Quick.Step heeft hij nog niet veel wielerplezier beleefd. Zijn land werd zwaar getroffen door corona en op de Giro, de koers die hij nog won bij de beloften, is het nog even wachten. Mattia Cattaneo komt wel met een leuk alternatief.

Om u toch enigszins het Italië-gevoel te bezorgen in de periode van het jaar dat u daar dankzij de Giro normaal mee te maken krijgt, neemt Cattaneo u in een filmpje van Deceuninck-Quick.Step mee naar de favoriete beklimmingen in zijn land.

De 29-jarige renner, die met zijn 28ste plaats in de Giro van 2019 voor het eerst in de top dertig eindigde in een grote ronde, bespreekt er een vijftal. Beklimmingen als de Stelvio en de Etna konden in dit rijtje niet ontbreken, maar zijn favoriete klim ligt nog elders. Kom te weten waar door het onderstaande filmpje te bekijken.