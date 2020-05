Dit gebeurde er op 18 mei: Gaviria wint voor Quick.Step, ook Cipo scoort in Giro en imposante Bernal slaat dubbelslag

Logisch dat we bij het belichten van prestaties uit het verleden in deze periode van het jaar bij de Giro uitkomen. Twee prestaties van topsprinters pikken we eruit, uit edities uit 2017 en 2003. Al was ook de Ronde van Californië van 2016 de moeite, want daar toonde Bernal zijn potentieel.

Het meest recente van deze hoogtepunten komt uit Amerika. De zesde rit van Folsom naar South Lake Tahoe was een belangrijke afspraak voor het klassement in de Ronde van Californië. Bergop is niemand opgewassen tegen Egan Bernal, de jonge snaak die alles aan flarden rijdt. Adam Yates is tweede in de daguitslag op 1'28". Bernal wint de rit, wordt leider en zou de rittenkoers een dag later op zijn naam schrijven.

Gaviria schitterde in 2017 voor Quick.Step. De Colombiaan had al twee etappes gewonnen in de Giro toen de twaalfde rit van Forli naar Reggio Emilia zich aandiende. Na 229 kilometer koers werd het opnieuw een massasprint. Ook deze keer gaf Gaviria zijn belagers lik op stuk: Mareczko en Sam Bennett kwamen te kort om hem van de zege te houden. Gaviria boekte later een vierde ritzege en nam de puntentrui mee naar huis.

Begin jaren 2000 is Mario Cipollini nog de grote man in het sprintersgeweld. Nadat het al twee keer net niet was, schiet Cipo wel raak in de achtste Girorit die het peloton van Rieti naar Arezzo voerde. Op een dozijn renners na is iedereen er nog bij wanneer er voor de zege gespurt wordt. Cipollini is sneller dan McEwen en Petacchi en mag naar het podiuim als ritwinnaar.