Cardioloog is het niet eens met aanpak wielerteams en UCI: "Een simpele snotneus is op dit moment even gevaarlijk als het coronavirus"

Vorige week werd elke Lotto-Soudalrenner getest op antilichamen van COVID-19. Als die test positief was, moesten ze een hartscan laten maken. "Want het coronavirus kan hartstoornissen veroorzaken", klonk het bij de ploeg. "Geen bewijzen voor", zegt een viroloog nu.

Virale infecties (bof, griep en dus ook corona) kunnen ontstekingen veroorzaken en organen zoals het hart aantasten. Daarom willen ze bij de UCI geen onnodige risico's nemen en de renners verplichten tot een cardiologisch onderzoek bij vermoeden van besmetting met corona.

Cardioloog Marc Gewillig van het UZ Leuven is het niet helemaal eens met die aanpak en vindt het zwaar overdreven. "Er is een risico, zoals bij elke virale infectie, maar dat risico is niet groter dan de kans dat je een vliegtuig op je hoofd krijg tijdens het fietsen", reageert hij bij HLN. "De coronapatiënten met hartproblemen zijn hoofdzakelijk oude, dikke mannen."

"Simpele snotneus is even gevaarlijk"

"Een oude, dikke man heeft een ander lichaam dan een gezonde sporter. Er is dus geen bewijs dat covid-19 problemen geeft met het hart. Op dit moment is een simpele snotneus even gevaarlijk. Het gaat om uitzonderingen van uitzonderingen van uitzonderingen", aldus Gewillig.

"Men zou de tijd, het geld en de energie beter steken in het verplicht aanleren van de basis EHBO. Als iedereen in een peloton hartmassage kan toedienen, zullen we meer levens redden dan met die scans."