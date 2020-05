'Dopingdokter Ferrari veranderde zijn naam en is nog altijd aan het werken op de Teide'

De Teide in Tenerife. Een plek waar meerdere malen per jaar wielrenners vertoeven om op hoogtestage te gaan. En ook waar Michele Ferrari, de dopingdokter die de spilfiguur was bij de dopingpraktijken van Lance Armstrong, verblijft. Dat is tenminste wat Rudy Pevenage beweert.

Pevenage had met Cyclingnews een gesprek over de ophef die zijn boek veroorzaakte, maar gaf terloops mee dat de inmiddels 67-jarige arts nog niet gestopt is met zijn praktijken. "Ik weet niet waar Ferrari mee bezig is, maar ik weet dat hij nog altijd aan de slag is. Ik weet dat Ferrari aan het werken is in Tenerife, op de Teide", zegt Pevenage.

TESTAROSSA

Zijn de wielerinstanties daar ook van op de hoogte of niet? "Normaal moeten ze het ook weten. Ik weet het en ik heb nu niets met wielrennen te maken." De dokter zou ook zijn naam veranderd hebben. "Testarossa. Ze zeggen nu niet meer Ferrari. Zijn naam is Testarossa."

Wat kan hij daar aan het bekokstoven zijn? "Het interesseert mij niet waarom hij daar is. Ik weet dat hij aan het werk is. Misschien gebruiken renners nu kleinere dosissen waardoor het zelfs in het bloedpaspoort niet mogelijk is om het vast te stellen", doet Pevenage een gok.