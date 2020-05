Fietsen en apps zelden zo populair als nu, Strava-functies worden wel betalend

In tijden van corona is het enorm belangrijk om te blijven bewegen. Daarom is het bemoedigend dat sinds de opheffing van de lockdown volop fietsen worden gekocht en apps als Strava erg populair is. Strava ziet dit als het moment om er financieel voordeel uit te halen.

Tijdens de lockdown zijn steeds meer mensen vaker sportapps zoals Strava gaan gebruiken. Sinds de lockdown voorbij is boomt de fietsverkoop ook als nooit tevoren. Strava heeft besloten om voortaan gebruikers te laten betalen voor routeplanners en segmentcompetitie. Dit alles meldt de VRT. HOOGSEIZOEN OPGESCHOVEN De maanden maart, april en mei zijn doorgaans het hoogseizoen voor fietshandelaars. Door de timing van de lockdown lijkt het hoogseizoen gewoon een paar maanden te zijn opgeschoven, want de vraag naar fietsen ligt momenteel enorm hoog. Vele sportliefhebbers maken inmiddels gebruik van de fiets-en loopapp Strava. Om over alle functies te beschikken, is het sinds deze week vereist lid te worden. Zo'n lidmaatschap kost 5 euro per jaar. De eerste 60 dagen zijn wel nog gratis.