Froome laat niet in zijn kaarten kijken en heeft het over 'vraagtekens'

Sinds uitlekte dat Christopher Froome een vertrek bij Ineos zou overwegen, mogelijk zelfs dit seizoen nog, is dat wat de wielerwereld in de ban houdt. Met zijn deelname aan de 'Challenge of Stars' in het vooruitzicht heeft Froome voor het eerst over de zaak gesproken met diverse media.

Al wist de Brit weinig nieuws te vertellen. Bij Ineos willen ze niet weten van een vertrek in het midden van het seizoen, Froome zelf blijft op de vlakte. "Ik moet nog analyseren welke stappen ik de volgende weken en maanden ga nemen. Ik hoop dat het duidelijker zal zijn wanneer heel deze situatie gepasseerd is." Een andere optie is dat de viervoudig Tourwinnaar tot het einde van dit jaar voor Ineos koerst en daarna alsnog vertrekt, want hij is dan einde contract. "Niet alles is gefocust op mijn contract. Wat de grootste zorg is voor de sport momenteel is de onbekende factor voor iedereen. Ik hoop dat we dit seizoen kunnen rijden en dan zien we wel of ik blijf en of ik doorga. Voorlopig zijn dat vraagtekens."