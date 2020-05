Greg Van Avermaet ondersteunt de Virtuele Spelen van Special Olympics

De band tussen Greg Van Avermaet en de Olympische Spelen spreekt voor zichzelf. Niet enkel de olympiërs, maar ook de deelnemers aan de Special Olympics kunnen niet zoals voorzien meedoen aan hun Spelen. Zij kunnen wel rekenen op een vervangalternatief: de Virtuele Spelen.

Special Olympics Belgium zou zijn Nationale Spelen dit jaar organiseren in Antwerpen, als een eerbetoon aan de Olympische Spelen die honderd jaar geleden in de Sinjorenstad plaatsvonden. Op verschillende plaatsen in de stad zouden sportdisciplines plaatsvinden.

Dat kan nu niet doorgaan vanwege het coronavirus. Onlangs stak burgemeester Bart De Wever wel nog de olympische vlam aan. Om de atleten te motiveren om te blijven bewegen, komen er wel Virtuele Spelen. Die zullen bestaan uit verschillende challenges.

Deze week donderdag is het zover, dan starten de eerste Virtuele Spelen van @sobelgium. Ik ben blij dat ik de challenges van wielrennen mag lanceren! Ga zeker een kijkje nemen op de Facebook pagina van Special Olympics voor meer uitleg. #SOBVirtual2020 pic.twitter.com/MMiyx2xc3I — Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) May 19, 2020

Wie helemaal achter het project van de Virtuele Spelen staat is Greg Van Avermaet. Hij mag de challenges voor het wielrennen lanceren en laat op Twitter weten daar erg naar uit te kijken.