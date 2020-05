Keert Scheldeprijs terug naar zijn roots met start in Schoten?

De WorldTour kent zijn kalender al, maar de koersen daaronder nog niet. Het is nog volop sleutelen aan een kalender voor de Europe Tour die woensdag gepubliceerd zal worden. Ook voor de organisatie van het 'wereldkampioenschap voor sprinters' (de Scheldeprijs) is het nog koffiedik kijken.

Hoe, wat, waar en wanneer zullen de Belgische koersen ingepland zullen worden? Dat is nog een groot vraagteken. Nick Nuyens, organisator van de Bingoal Cycling Cup, blijft voorstander van het idee om eind augustus enkele koersen samen te nemen als veredelde rittenkoers. "Of dat zal lukken? Geen idee. De ene dag hoor je dit, de andere dag hoor je dat", klinkt het bij Nuyens.

Ook de Scheldeprijs zit nog met enkele vraagtekens, ook over het parcours. De voorbije jaren startte de Scheldeprijs in Nederland en dat was nu ook het plan, maar dat zal niet meer vanzelfsprekend worden. "We betwijfelen of het zomaar mogelijk zal zijn om van het ene land naar het andere te rijden", zegt voorzitter Jack Visser bij GVA. "Starr en finish in Schoten zoals vroeger lijkt nu de beste optie. Een grote lus door de Kempen en meerdere rondjes op een lokaal circuit", klinkt het.