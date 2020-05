Renner van EF Education First loopt tegen de dopinglamp

De Mexicaan Luis Villalobos zal zich zijn eerste jaar bij een WorldTour-formatie anders voorgesteld hebben. Na een onderbroken seizoen door het coronavirus, werd nu een positieve plas van de Mexicaan ontdekt. Door zijn ploeg EF Education First is hij voorlopig geschorst.

De 21-jarige Villalobos testte positief op een groeihormoon. De test dateert nog van april vorig jaar, toen hij voor het procontinentale Aveolo reed. Het Mexicaanse anti-dopingagentschap deed toen een controle buiten competitie waarbij in eerste instantie niets aangetroffen werd. Een heranalyse van het WADA bleek wel positief te zijn.

Villalobos heeft nog het recht om een B-staal aan te vragen maar blijft sowieso nog even geschorst door EF Education First. Als ook het B-staal positief is, kan hij een schorsing van vier jaar krijgen.