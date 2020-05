Degenkolb toont trofee en doet motivatie bij Gilbert nog toenemen: "Voorlopig is het nog dromen, hé"

Allebei zijn ze nieuwkomers bij Lotto Soudal, maar ze kunnen het wel al goed met mekaar vinden: John Degenkolb en Philippe Gilbert. Die laatste is nog op zoek naar een overwinning in een wedstrijd die Degenkolb al op zijn palmares heeft staan: Milaan-Sanremo.

VTM Nieuws bracht de twee klassieke renners nog eens in contact met mekaar. Er werd een bepaald scenario uitgedacht. Wat als Degenkolb zij aan zij met Gilbert de Poggio oprijdt? "Ik zou hem vragen hoe ik ervoor kan zorgen dat hij wint. Dat is onze droom", zegt Degenkolb.

Ik kijk al uit naar die trofee

Ondertussen toont de Duitser de trofee omhoog die hij heeft overgehouden aan zijn overwinning in 2015. "Ik kijk zeker al uit naar die trofee", repliceert Gilbert. "Maar voorlopig is het nog dromen hé." De voorbereiding op La Primavera is er door alle toestanden vanwege corona wel niet simpel op geworden. "Alles hangt af van wat je thuis doet", meent Gilbert.

Enkel de renners die op hun eentje voldoende trainingsarbeid leveren, zullen dan in aanmerking komen voor de zege. "Het is niet makkelijk om na een periode zonder enige koers klaar te zijn voor een wedstrijd van 300 kilometer. Dus wat het verschil zal maken is de kwaliteit van de trainingen thuis en hoe strikt je dat neemt."