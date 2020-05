Kan Bernal deelname aan de Tour op zijn buik schrijven? Beslissing Colombiaanse overheid belooft weinig goeds

Egan Bernal kroonde zich in 2019 tot de verdiende winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2019 en zou zeker opnieuw één van de kanshebbers op de eindzege zijn als de Tour ook dit jaar nog doorgaat. Dan moet hij wel eerst in Frankrijk geraken en dat dreigt een moeilijke zaak te worden.

De Tour gaat in principe door van 29 augustus tot 20 september en uiteraard hopen ASO en UCI op een zo sterk mogelijk deelnemersveld. Dan moet het reisverkeer ook wel op gang komen. Met betrekking tot Colombia vormt dat al een probleem en dat is net het land waar de winnaar van vorig jaar vandaan komt. De Colombiaanse president Ivan Duque heeft beslist om de noodtoestand in zijn land te verlengen tot en met 31 augustus. Dat betekent dat ook het internationaal vliegverkeer vanuit het Zuid-Amerikaanse land voor eind augustus niet opnieuw zal opstarten. Op de dag dat de noodtoestand afloopt, is de Tour al twee dagen bezig. Egan Bernal en ook andere Colombiaanse renners zoals Nairo Quintana zouden dan niet kunnen meedoen aan de Tour. Het kan natuurlijk dat wegwielrenners een uitzondering krijgen om hun beroep te kunnen uitoefenen, maar het is momenteel niet duidelijk of dat het geval zal zijn.