Nieuwe kalender compleet? Deze twee World Tour-koersen wachten nog op plaatsje in nieuwe kalender

Na de World Tour-koersen, zijn ook de Europe Tour-koersen zoals de Scheldeprijs ingepland in de nieuwe kalender. Eind goed, al goed? Toch niet, want de Eschborn-Frankfurt en de Cyclassics en Hamburg zijn twee Duitse World Tour-klassiekers die nog steeds geen nieuwe datum hebben.

Hamburg Cyclassics

De organisatie van de Hamburg Cyclassics is relatief optimistisch. Naar verluidt worden de laatste gesprekken gevoerd voor het herplannen van de klassieker die normaal op 16 augustus verreden zou worden. "Door die gesprekken is er nog geen beslissing genomen omtrent een nieuwe datum", zegt de organisatie bij Radsport-News. Ze hopen in Hamburg op een datum eind september, begin oktober.

De voorbije 3 jaar was Elia Viviani de beste in Hamburg.

Eschborn-Frankfurt

Terwijl ze in Hamburg hopen om binnenkort met een datum naar buiten te komen voor 2020, zijn ze in Frankfurt wat rustiger. "We blijven de situatie nauwlettend in het oog houden. De verdere ontwikkeling van het coronavirus zal laten zien welke gevolgen er zullen zijn voor de wedstrijd. De gezondheid van iedereen staat voorop en we hopen snel te kunnen beslissen of we de veiligheid van iedereen kunnen garanderen", klinkt het sereen bij de organisatie.

De Eschborn-Frankfurt werd vorig jaar gewonnen door Pascal Ackermann (zie foto), daarvoor was Alexander Kristoff drie maal op rij de winnaar in Frankfurt.