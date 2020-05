Throwback Giro 2019: zware crash verstoort sprint, Fransman trekt aan het langste eind

In de Giro stond vorig jaar op deze dag een biljartvlakke rit op het programma. Een kans voor de sprinters dus, maar een zware valpartij zou roet in het eten strooien. Uiteindelijk is het de Fransman Arnaud Démare die aan het langste eind trekt.

Veel was er tot aan de massasprint niet te zien in deze rit. Er waren twee vluchters en op 30 kilometer van de streep werden ze gegrepen door het peloton. Het leek op een massasprint af te stevenen, maar een valpartij zou de sprint verstoren. Onder meer Pascal Ackermann lag bij de slachtoffers Arnaud Démare zat perfect, maar de Fransman moets iets te vroeg zijn sprint inzetten. Toch kon hij Elia Viviani afhouden. Rüdiger Selig werd derde en Caleb Ewan moest tevreden zijn met de vierde plaats.