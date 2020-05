🎥 De Covid-cross van Telenet: wheelie van Thibau Nys en hilarische podiumceremonie met Nicolas Cleppe

De veldrijders trekken zich weer op gang en voor hen is het net zoals iedereen zoeken naar prikkels op training. Die vonden ze bij Telenet-Baloise in de vorm van een eigen Covid-cross die de leden van de ploeg individueel afwerkten, wat resulteerde in een prachtig filmpje.

Daarin zien we onder andere Toon Aerts die te kampen heeft met materiaalpech. En Thibau Nys die een aanvraag voor een wheelie met verve invult. En Ellen van Loy die aan het einde van haar tit de handen in de lucht steekt. Ook Nicolas Cleppe voelde zich een echte winnaar, dat bleek ook alvast uit de podiumceremonie. Cleppe begaf zich op het podium, stak de trofee in de lucht en begon vervolgens allerlei onzichtbare handen te schudden. Social distancing, weet je wel. Ook de pose voor de ingebeelde fotografen mocht er wel zijn. Kortom, inspiratie genoeg nog bij die van Telenet. Onze 🦁 @NicolasCleppe is alvast voorbereid op een post-corona podiumceremonie, rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen 🤣



👉 Full movie van onze COVID-19 cross: https://t.co/tleceX7lSy pic.twitter.com/VuC8v4C01g — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) May 23, 2020