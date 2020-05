Challenge of Stars: Fabio Jakobsen kroont zich tot sprintkoning, De Buyst winnaar van Belgisch onderonsje

Er werd al enkele dagen naar uitgekeken en eindelijk was het dan zover: de Challenge of Stars, waarin toprenners in een virtueel toernooi strijden om de titel van sprint-en bergkoning. Zaterdag waren de snelle mannen aan de beurt. Fabio Jakobsen bleek de snelste van allemaal.

In principe zou het in de sprint een toernooi worden met acht renners, maar Nacer Bouhanni moest afzeggen wegens technische problemen. Zo zat Ackermann meteen in de halve finales en waren er nog drie tickets te verdienen. Eentje zou naar een Belg gaan, want Jasper De Buyst moest het opnemen tegen Tim Merlier. Beide landgenoten plaatsen elk om beurt een versnelling, maar Merlier moest toch zijn meerdere erkennen in de sowieso reeds beter gestarte De Buyst. Ook Jakobsen en Ganna gingen een ronde verder. Die laatste haalde het in de halve finales van De Buyst en ook Jakobsen stootte door naar de eindstrijd. In de finale bepaalde Jakobsen in het begin het tempo. Ganna, eerder een tijdrijder, moest dus wel iets ondernemen. De Italiaan kwam met een diepe inspanning aansluiten, maar maakte nadien amper nog snelheid en zo snelde Jakobsen naar de eindzege. Zondag zijn de klimmers aan de beurt, met onder andere Thomas De Gendt die meedoet.