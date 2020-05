Evenepoel krijgt Giro-tijdrit niet uit zijn gedachten: "Ik begin me te vervelen"

Oorspronkelijk had Evenepoel onder andere zijn zinnen gezet op de proloog in Boedapest. Vrijdag had dan in principe een volgende tijdrit moeten plaatsvinden. "Het had de tweede individuele tijdrit in de Giro moeten zijn, ik heb geprobeerd om er niet aan te denken, maar ik kon het niet vermijden", schrijft Evenepoel op Twitter.

De duur van de coronacrisis begint alsmaar meer op Evenepoel te wegen. "Ik begin me te vervelen. Verdorie toch."

Okey, I’m getting bored now 🙄!

Today should have been the 2nd ITT in the GIRO, I tried not to think about it, but I couldn’t avoid it.

Damnit