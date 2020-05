Lefevere weet dat er geen geheimen zijn in de koers: "De eerste lekt naar ASO, tweede naar UCI en derde naar de pers"

Door de coronacrisis moeten er allerlei maatregelen getroffen worden om wieleractiviteiten op een ordentelijke manier straks te hervatten. Men kan hierover maar beter open kaart spelen, want iets binnenskamers houden is in de koers zo moeilijk. Dat beseft ook Patrick Lefevere.

De CEO van Deceuninck-Quick.Step kaart het thema aan in zijn column in Het Nieuwsblad. "Ik heb deze week nog eens vast gesteld dat onze sport zo lek blijft als een zeef. De UCI stuurde de ploegen een document door van vijftien pagina's, een gezondheidsprotocol dat we in acht moeten nemen bij organisatie van trainingskampen. "

Een nieuwe update volgde al snel. "Meteen na die mail kwam er al een bericht binnen van Javier Barrio, hoofd van AIGCP. Het gezondheidsprotocol was gelekt aan cyclingnews.com. Ik heb het in de koers nooit anders geweten."

Lekken in de koers: het is blijkbaar van alle tijden. "Als er een mail binnenkomt met een stempel confidential, kan je die net zo goed in het staatsblad publiceren. Laat drie mensen samen iets beslissen in het wielrennen en de eerste lekt naar de UCI, de tweede naar de ASO en de derde naar de pers."

Nog even over de stages op zich: als het überhaupt kan, zou Lefevere die graag willen laten plaatsvinden. "Die stage zou sportief nuttig zijn. Zeker voor Alaphilippe die dit jaar nog altijd wil debuteren in de Ronde van Vlaanderen. Minstens zo belangrijk is het sociale aspect van de stage. Onze ploeg is zo succesvol omdat er samenhorigheid is. Die gaat voor een stuk verloren als mensen mekaar te lang niet zien."