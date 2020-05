Van Aert hoopte initieel op 20 crossen en houdt nu rekening met bepaalde factoren: "2021 moet gigantisch jaar worden"

Door de gevolgen van het coronavirus op het wegwielrennen is het ook zeer de vraag hoe het veldritseizoen er gaat uitzien. En in hoeveel crossen de absolute toppers aan de start komen. Wout van Aert weet alvast dat zijn oorspronkelijke plan wat de cross betreft niet zal kunnen doorgaan.

Van Aert probeert in eerste instantie zicht te krijgen op wat er voor hem op het programma staat op de weg en geeft toelichting in een gesprek met Het Nieuwsblad. "In mijn hoofd wil ik graag een duidelijke planning, maar er zijn veel onzekere factoren. Ze hebben nu ook opnieuw geschoven met het BK, wellicht komt daar ook weer iets in de plaats."

MEER CROSSEN DAN VORIG JAAR

En wat gaat het in de cross worden? "Oorspronkelijk was het idee om toch zeker twintig crossen te rijden. Dat zal niet lukken. Het zal allemaal opschuiven. Laat mij het erop houden dat ik hoop om toch minstens meer te crossen dan vorig jaar. Ik moet ook al aan volgend seizoen denken."

Dat gaat nu al een grote rol spelen. "Na drie maanden volle bak crossen, spring je ook niet zomaar ineens op de wegfiets. En het is niet dat ze het wegseizoen van 2021 gaan uitstellen. Olympische Spelen en een WK in België: 2021 moet een gigantisch jaar worden. Bij de planning van mijn crosswinter moet ik daar nu al rekening mee houden."