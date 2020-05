Alpecin-Fenix schept duidelijkheid rond veldritseizoen Van der Poel: "Jammer dat alles zo dicht bij elkaar komt te liggen"

Voor elke wegrenner zal het dit jaar al puzzelen worden, voor een type coureur als Mathieu van der Poel is dat nog meer het geval, gezien zijn interesse in verschillende disciplines. In de cross is het alleszins duidelijk: daar telt enkel het WK.

Christoph Roodhooft buigt zich bij Sporza over het programma van Van der Poel. "Koersen zal hij genoeg kunnen doen, maar het is jammer dat alles zo dicht bij elkaar komt te liggen. In september zit alles overvol met het mountainbike, dus we zullen een combinatie moeten samenstellen." KLASSEMENTEN AL WEG Daar zal zorrgvuldig over nagedacht moeten worden. Ook over de overgang van de weg naar het veldrijden overigens. "Zijn cross-seizoen zal een lange voorbereiding richting het WK worden. Wanneer hij op de crossfiets stapt zullen de klassementen al weg zijn. Bovendien zal hij het aanvankelijk kalm aan moeten doen." Net zoals vorig seizoen eigenlijk staat het veroveren van de regenboogtrui boven alles. "Het WK is het hoofddoel. Dat is natuurlijk de mooiste wedstrijd van allemaal."