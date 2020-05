Ciccone: "Hoopte dat De Gendt waanzinnig tempo niet volhield" en "Duurde niet lang genoeg om biertje te drinken"

De bergkoning van de Challenge of Stars is uit de ploeg van Trek-Segafredo gekomen in de persoon van Giulio Ciccone. Die moest in de finale zien af te rekenen met Thomas De Gendt, al was dat allesbehalve gemakkelijk gezien diens sterke start.

Ciccone heeft wel genoten van zijn deelname aan Challenge of Stars, wist hij achteraf in de uitzending te vertellen. "Het is een mooie competitie. Het was moeilijk. Hij was sterk vertrokken", verwees Ciccone naar zijn tegenstander in de finale. "Ik hoopte hij dat waanzinnig tempo niet volhield." Aan profiteren van het zog in het wiel van De Gendt dacht hij niet. "Ik wilde vooral zelf nog een goed tempo rijden in het finale stuk." Hoe vier je nu zo'n virtuele overwinning? Met een frisse pint? "Het duurde niet lang genoeg om een biertje te drinken", lacht Ciccone.