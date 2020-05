De Gendt stuitte op sterke opponent in finale: "Ik verlies niet van een pannenkoek, ik dacht dat ik ging winnen, maar..."

Het woord 'pannenkoek' kennen wielerliefhebbers over de hele wereld na vandaag. Thomas De Gendt gebruikte het woord uit de Nederlandse taal in een Engelstalig interview na zijn prestatie in Challenge of Stars. De Gendt schopte het tot de finale, maar stuitte daarin op Giulio Ciccone.

De Gendt won al eens in het echt op de Stelvio, maar dus niet virtueel. "Ik was er dicht bij. Ik dacht dat ik ging winnen, want ik had op een bepaald moment een kloof van vier seconden, maar ik kon mijn wattages niet meer even hoog houden. Toen zag ik hem passeren... Het was niet genoeg."

Ik wist dat hij moeilijk te verslaan zou zijn

Werd er een andere tactiek gebruikt dan in de andere wedstrijden? "Ik vertrok sneller dan in de vorige twee ronden. Ik ken Giulio wel een beetje en weet dat hij ook snel uit de startblokken kan schieten. Ik wist dat hij moeilijk te verslaan zou zijn. Normaal kan ik op de weg 8 minuten lang boven de 500 watt rijden, maar vandaag op de rollen lukte dat niet."

Het respect van De Gendt voor winnaar Ciccone is echt wel groot. "Ik verlies niet van een 'pannenkoek', zoals we in België zeggen, ik verlies van iemand die sterker was."