Vueltawinnaar Roglic wel erg optimistisch qua aantal hoogtestages in aanloop naar de Tour

Uitgezonderd Vincenzo Nibali zetten voorlopig alle grote namen onder de ronderenners alles op de Tour en zo ook Primoz Roglic. Ook het programma van Roglic in aanloop naar de Ronde van Frankrijk ligt min of meer vast en dat doet toch de wenkbrauwen fronsen.

Niet zozeer de voorbereidingswedstrijden op zich. Dat moeten de Tour de l'Ain en de Dauphiné worden, verklapt Roglic aan RTV Slovenija. Ook is hij van plan om voordien in juli op hoogtestage te gaan en dan in augustus nog een hoogtestage in te lassen voor aanvang van de Tourstart.

Dat lijkt toch zeer optimistisch gezien de coronatoestand die nog in vele landen heerst. Het is nog afwachten of er inderdaad nog gekoerst kan worden dit najaar in de eerste plaats en dan zal er ook gekeken moeten worden wat mogelijk is naar hoogtestages toe.