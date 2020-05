🎥 Thomas De Gendt na het afzien in Challenge of Stars: "Volgende keer mag iemand anders"

We hadden niet anders verwacht, maar Thomas De Gendt ging voluit tijdens de klimkoers van Challenge of Stars. De resultaten waren er ook naar, met het bereiken van de finale. Daarin bleek de Italiaan Giulio Ciccone te sterk in het slot.

Dat neemt natuurlijk niets weg van de inspanningen die De Gendt tijdens dit toernooi leverde. Dat is het best te zien in een filmpje van Lotto Soudal. De pijn is van het gezicht van De Gendt af te lezen, iedereen kan zien hoe diep hij is geweest. De volgende keer mag iemand anders 😬 — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) May 24, 2020 De Gendt gaf na afloop van de Challenge of Stars al een interview, maar reageerde ook nog op Twitter. "De volgende keer mag iemand anders", zegt De Gendt al grappend. Eén van zijn volgers stelde alvast voor dat Tosh Van der Sande zijn rol zou overnemen.