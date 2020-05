Dit gebeurde er op 25 mei: Froome stunt in Giro, Gilbert mist dubbelslag in België, Van der Sande klopt Sagan

Nog geen wielerwedstrijden voorlopig, maar 25 mei is wel een dag die heel wat betekent heeft in de wielergeschiedenis. Zo denken we meteen terug naar de Giro van 2018, toen Froome voor een straffe stunt zorgde. Ook Gilbert en Van der Sande deden op 25/05 al een gooi naar een zege.

In de Giro van 2018 was het voor Froome achtervolgen geblazen. Ook zijn zege op de Zoncolan bracht hem niet in positie voor de eindzege. Aanvallen van ver dan maar in de rit naar Bardonecchia. Het lijkt een wanhoopspoging, maar in de achtervolging krijgen ze de kloof maar niet gedicht. Met een voorsprong van liefst drie minuten bereikt Froome de aankomst. Het levert hem het roos en een dag later de eindzege op.

Even naar eigen land dan en naar de Baloise Belgium Tour. Die begon in 2011 met een proloog van 5,6 kilometer in Buggenhout. Philippe Gilbert heeft zich voor deze opdracht helemaal opgeladen en wil de eerste leider worden in de rittenkoers door België. Het lukt hem net niet: specialist Lieuwe Westra is nog een seconde rapper. Liefst zes Belgen kleuren de top tien, Gilbert zou die Baloise Belgium Tour overigens wel winnen.

Een Belgische zege was er op 25 mei in 2008. Tosh Van der Sande zit in zijn eerste profjaren, maar proeft al eens de smaak van de overwinning in de slotrit van de Trofeo Karlsberg in Duitsland. In een sprint met drie troeft Van der Sande de Deen Hovmand en de Rus Vorobyev af. Vierde op acht seconden is een zekere Peter Sagan.