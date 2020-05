WADA wil "gerichte controles uitvoeren om coronagaten te vullen"

Bij het Wereldantidopingagentschap WADA beseffen ze dat er de afgelopen maanden weinig dopingcontroles zijn gebeurd vanwege het coronavirus. Ze erkennen zelfs dat de zuiverheid van de sport geschaad kan zijn door het virus. Daarom willen ze bij het WADA het aantal tests opnieuw opschroeven.

Eerder kwamen sporters en de UCI al naar buiten met het nieuws dat er in deze periode bijna niet gecontroleerd werd, iets dat ze niet kunnen vonden. Dat artikel vindt u hier.

"Waneer de sportwereld terugkeert naar een normaler bestaan, zullen we de gaten proberen op te vullen door gericht controles", klinkt het op de website van het WADA. Aan de hand van een biologisch paspoort kunnen stalen van nu dopinggebruik tijdens de lockdownperiode onthullen, de vraag is alleen maar wie doping neemt in een sportloze periode.

Die kanttekening maakt het WADA ook. "Het kan zijn dat er een impact heeft plaatsgevonden in de strijd tegen doping in de sport. Let wel op dat er nu heel wat minder getraind wordt en er veel minder competities plaatsvinden", aldus het WADA.