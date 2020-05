Wielerwereld kijkt woensdag naar beslissing Zwitserse regering: kan WK doorgaan of niet?

Van 20 tot 27 september staat het WK wielrennen gepland in Zwitserland. Een datum die veel organisatoren liever zien wegvallen. Woensdag beraadt de Zwitserse regering zich erover of het WK wielrennen dit jaar kan plaatsvinden in het Alpenland.

Het WK wielrennen behield dus zijn schema van één week, tot tegenzin van veel wielerteams en organisatoren. Iedereen moet opofferingen maken en het WK dus ook, was het algemene credo. In de wandelgangen werd al gesuggereerd dat de tweede optie een WK in Qatar is eind november.

Een optie waarin ook de organisatoren van het BK zich in kunnen vinden. Zij hebben namelijk het BK ingepland op 22 september, 2 dagen na de laatste etappe van de Tour en pal tijdens de WK-week.

Perswoordvoerder van het WK Yves Perret zegt echter dat de organisatie er alles aan wil doen om het WK door te laten gaan in september. "Wij werken keihard verder, vorige week hebben we zelfs nog een nieuwe sponsor voorgesteld. Qua budget is er geen probleem, we wachten enkel op groen licht van de overheid", klinkt het.