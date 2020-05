🎥 Campenaerts geeft visitekaartje af voor Spelen met beste test ooit na hoogtestage

De vele verschillende filmpjes op het YouTube-kanaal van Victor Campenaerts kunnen elk op hun manier wel boeien, maar eentje is wel erg interessant. Een enthousiaste Campenaerts doet in een conference call het verhaal van de hoogtestage en een sterke twintigminutentest.

Via een hoogtetent die in zijn slaapkamer staat kon Victor Campenaerts ook in coronatijden toch een hoogtestage houden. De hoogte werd opgedreven tot maximaal 4600 meter. Nadien is Campenaerts anderhalve week op die hoogte blijven slapen.

Het leverde resultaat op, want Campenaerts werkte een uitstekende twintigminutentest af. Hij haalde zijn beste gemiddelde wattage ooit over een periode van twintig minuten. Zo kan Campenaerts aan bondscoach Verbrugghe alvast voorleggen dat hij mits een goede voorbereiding nog altijd met uitstekende cijfers op de proppen kan komen. Wie weet neemt deze dat wel mee bij het maken van zijn selectie voor de Spelen...