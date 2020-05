André Greipel komt met initiatief om ziekte te bestrijden

De gezondheid staat in deze tijden centraal door de strijd tegen corona, maar er zijn ook nog altijd andere ziekte die de mensheid parten kunnen spelen. André Greipel is dat niet uit het oog verloren en komt met een actie ten voordele van mensen die ALS hebben.

André Greipel heeft aangekondigd op drie juni een World Bicycle Day te houden, ter ondersteuning van het goede doel 'Fight Against ALS'. Samen met Strava organiseert Greipel de 'Ride Around The World'-uitdaging. De bedoeling is dat verschillende fietsers hier aan gaan meedoen.

ALS is een bekende spierziekte en met deze uitdaging via Strava wil Greipel alle patiënten een hart onder de riem steken.