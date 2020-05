Belgische collega's feliciteren Oliver Naesen: "Dat is iets om op een positieve manier jaloers op te zijn"

In tijden van corona is het wel prettig als je je als wielrenner niet te veel zorgen moet maken over je contract. Weinigen kunnen zo relaxed zijn als Oliver Naesen, die bij AG2R voor drie jaar bijtekende. Vanmarcke, Lampaert en Stuyven zijn licht jaloers, maar feliciteren hem vooral.

"Dat hij in onzekere tijden nu al kon bijtekenen, is super. Dat hij dit nog eens voor zo'n lange duur kon doen, da's nog eens super", aldus Sep Vanmarcke in Het Nieuwsblad. "Ik ben blij voor Oli. Dat is iets om op een positieve manier jaloers op te zijn", erkent Yves Lampaert. "Dat Oli nu al kan bijtekenen, zie ik als een signaal van hoop."

En er zijn tientallen renners die ook op hoop moeten leven. Onder hen ook Jasper Stuyven. "Ik moet toegeven dat ik graag in de schoenen van Oli had gestaan. Toen ik de voorbije jaren einde contract was, was het altijd al beklonken in mei. Die zekerheid zal ik nu niet hebben."

LAMPAERT HEEFT LIEVER TWEE JAAR

Zou Lampaert ook zo'n driejarige verlenging willen zoals Naesen? "Mocht ik kiezen zou ik eerder voor twee in plaats van drie jaar tekenen. Dat houdt me scherper. Ik denk dat Patrick Lefevere momenteel minimaal met transfers bezig is. Ik wil vooral goed zijn de dag dat we er opnieuw mogen in vliegen."