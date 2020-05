Bruyneel doet onthulling: "Duidelijk dat USADA alle middelen greep om Armstrong en mij aan hoogste boom te hangen"

Johan Bruyneel is levenslang geschorst in de wielersport. Het had evenwel niet zover hoeven te komen. Bruyneel had een deal kunnen sluiten met een anti-dopingagentschap die hem een schorsing van slechts een jaar had opgeleverd, maar ging daar niet op in.

Een jaar of levenslang, het verschil is wel heel groot. Bruyneel doet het verhaal bij Cycling Opinions. Als hij belastende verklaringen aflegde over een bepaalde persoon, werd hij slechts een jaar geschorst en kon hij een licentie krijgen in de sportbond van een land. Op het laatste moment haakte Bruyneel af.

Ik had geen belastende informatie

"Ik had geen belastende informatie over de betreffende persoon", verklaart de ex-ploegleider. "Ik wilde alleen zien hoe ver aan anti-dopingagentschap bereid is te gaan en de eigen regels bewust overtreedt om iemand te pakken. Voor mij was dit het zoveelste bewijs dat er geen gerechtigheid bij de anti-dopingagentschappen bestaat."

Over welk agentschap het gaat, kan Bruyneel om juridische redenen nog niets kwijt. "Dat ik gestraft moest worden door de anti-dopingagentschappen is mij volkomen duidelijk. Ik ben als renner en als teammanager over de grens gegaan. Vervolgens krijg je echter geen enkele kans om jezelf te verdedigen."

Vooral over het USADA heeft Bruyneel geen goed woord over. "Als iemand mij had moeten straffen was dit het Belgische anti-dopingagentschap of de UCI. Verder wordt heel duidelijk dat USADA naar alle middelen, geoorloofd of ongeoorloofd, greep om Armstrong en mij aan de hoogste boom op te hangen."