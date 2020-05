Jasper Stuyven einde contract bij Trek-Segafredo: "Daar sta ik niet voor te springen"

Jasper Stuyven bereidt zich in Monaco voor op het nieuwe wielerseizoen. De Leuvenaar mag ondertussen weer de baan op en is blij dat hij terug buiten kan fietsen.

Eerder las u al bij ons HIER dat Stuyven momenteel zijn fysieke achterstand nog aan het wegwerken was. Maar de wielrenner heeft ook andere zorgen aan zijn hoofd. Zoals zijn aflopende contract bijvoorbeeld.

"Normaal gezien is er altijd rond deze periode tijd om te onderhandelen over een nieuw contract. Maar door de coronacrisis is dat nu uitgesteld. Ik weet nog niet of ik een nieuw contract ga krijgen. Door de crisis zijn voor veel ploegen de budgetten nog niet rond, dus is het afwachten. Ik hoop niet dat de ploegen pas in september of oktober de knopen gaan doorhakken. Daar sta ik niet voor te springen, eerlijk gezegd."

Stuyven kijkt wel uit naar het nieuwe wielerseizoen, ondanks dat er toch heel wat aanpassingen zijn gebeurd. "De Ronde van Burgos en Londen stonden op mijn agenda, maar die zijn geannuleerd. Dus nu is het afwachten of Milaan-Sanremo nog verplaatst gaat worden. Anders wil ik daar zeker ook aan de start staan."

Ook aan de Tour de France zal Jasper Stuyven deelnemen, al is de Tour geen doel voor Trek-Sagfredo. "We kunnen de Tour misschien best gebruiken als voorbereiding voor de klassiekers. We hoeven dus niet de hele tijd aan kop te rijden."

Wat wel meteen na de Tour volgt is het BK. Dat tot grote onvrede van Stuyven. "Ik vind het geen goede datum. Velen onder ons zullen de Tour hebben gereden en dat is niet ideaal."

Het BK komt dan misschien wel ongelegen, het WK kan misschien wel eens een nieuw doel zijn voor Stuyven. "Normaal gezien zou ik daar niet aan meedoen, want het zou doorgaan in de bergen van Zwitserland. Maar als het verzet wordt naar het Midden-Oosten, waar ik niet op hoop, dan wil ik mij zeker kandidaat stellen."