Jasper Stuyven over mogelijke achterstand op collega's: "Heb nog enkele maanden om het recht te trekken"

Jasper Stuyven woont in Monaco en daar mag hij pas sinds enkele weken opnieuw buiten trainen. In tegenstelling tot de renners in België in Nederland, moest Stuyven in de maand april dus binnen trainen.

Toch is het volgens de Belg van Trek-Segafredo geen nadeel. "Als ik een achterstand zou hebben op mijn collega's heb ik nog twee maanden om het recht te trekken. Ik zit in een opbouwende fase en ik zat in december ook in deze fase", aldus Stuyven in de Sportwereld Live bij Het Nieuwsblad. Stuyven gaf ook al aan waar hij zijn hoogtestage wil doorbrengen. "Ik ga in juli een hoogtestage doen in Sankt-Moritz en Livigno. Als het niet zou gaan, omdat we niet naar daar mogen reizen, kan ik nog naar de Isola 2000."