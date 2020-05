POLL: Moet Tour de France zonder of kan die met publiek gereden worden?

De Tour de France die van start gaat met een massa supporters langs de kant van de weg die de renners aanmoedigen: mooier kan het toch niet zijn. Het gebeurde vorig jaar zo in Brussel, maar zal dit jaar in Nice heel anders zijn.

Er is al heel wat over gedebatteerd, of het nu een Ronde van Frankrijk met of zonder publiek gaat worden. De Franse minister van Sport deed er ook al verschillende uitlatingen over. Maar eigenlijk hebben we er voorlopig het raden naar op welke manier de Tour de France zal kunnen plaatsvinden.

Een editie zonder publiek zou alvast heel apart zijn voor de deelnemers in de Ronde van Frankrijk, de profrenners dus. Ook zal het een vreemd zicht zijn als er op bepaalde plaatsen van het parcours in de Ronde van Frankrijk geen mensen staan om de renners aan te moedigen. De ene is pro een Tour de France zonder publiek, de andere is contra.

Daarom willen we eens horen wat u hierover denkt. Toeristen zullen wellicht vanuit België naar Frankrijk kunnen, maar er zullen geen wielerfans uit alle hoeken van de wereld de oversteek kunnen maken. Rekening houdende met hoe het coronavirus nu evolueert: moet de Tour de France doorgaan met of zonder publiek?