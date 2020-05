Renners beklimmen Mont Ventoux dan toch tweemaal

Eerst wel, dan weer niet, maar nu zou er toch uitsluitsel zijn over de Dénivelé Challenge. De renners kunnen de Mont Ventoux dan toch twee keer beklimmen.

Er werd eerst geopperd dat de Mont Ventoux twee keer beklommen zou worden, maar door werkzaamheden zag de organisatie dat plan in het water vallen. Dus werd er besloten om slechts een passage langs de Mont Ventoux te laten doorgaan.

Dat was echter zonder het coronavirus, dat het nu toch mogelijk maakt om de Mont Ventoux twee keer te beklimmen. Door het virus is de wedstrijd uitgesteld van 8 juni naar 6 augustus en tegen dan zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn.

De renners zullen van start gaan in Vaison-la-Romaine en na 80 kilometer beginnen ze voor het eerst aan de Mont Ventoux. De renners starten in Vaison-la-Romaine. Dan keren de renners terug naar het dal, waarna ze voor de tweede maal de Mont Ventoux zullen beklimmen.

De organisatie kijkt zelf uit naar de wedstrijd, zeker nu bekend geraakt is dat de Mont Ventoux twee keer beklommen zal worden. "We zijn opgetogen, aangezien er heel wat bekende renners aan de start komen te staan. Al hopen we wel dat de gezondheidssituatie zich op een positieve manier blijft verder evolueren. Wij willen instaan voor een veilige race."