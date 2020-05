Van der Poel treft Van Aert nog eens en hoopt op cross mét publiek: "We hebben elkaar naar hoger niveau getild"

Het is zowat Super Wednesday in de Container Cup. Want wat een affiche: Mathieu van der Poel vs Wout van Aert. Eindelijk nog eens een duel tussen deze toppers. Van der Poel gaat zeker het beste van zichzelf geven en hoopt in de winter te kunnen crossen mét publiek.

Door corona is het al een tijdje geleden dat Van der Poel het tegen Van Aert moest opnemen. "Ik mis wel onze competitie en het samenzijn met collega's", zegt de Nederlander van Alpecin-Fenix aan Het Nieuwsblad. "Ik koers al héél lang tegen Wout en we hebben elkaar doorheen de jaren zeker naar een hoger niveau getild." CHARME VAN DE CROSS Het is ook afwachten hoe het komende veldritseizoen er gaat uitzien. Een aantal organisatoren houden rekening met een cross zonder publiek. "Daardoor zou de charme van de cross verdwijnen. Als dat nodig blijkt, dan moet dat maar zo. Maar ik denk niet dat we daar naartoe moeten." Tot slot toch even vooruitblikken naar de Container Cup. Welke disciplines vreest Van der Poel? "De disciplines die ik gewoon ben om te doen zoals het fietsen. Omdat ik weet dat ik mij daar het meest pijn in zal doen."