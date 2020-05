Wielrennen in Vietnam: criterium in plaats van rustdag en ineens 55(!) wielrenners uit koers genomen

Vietnam is momenteel het enige decor waarin een wielerwedstrijd zich afspeelt. In Europa is de eerste officiële koers nog niet voor meteen, maar in Vietnam is de bescheiden HTV Cup aan de gang. Het zijn ginder overigens wel aparte toestanden.

In een Vietnamese rittenkoers kan men blijkbaar plots voor verrassingen komen te staan. Na zes ritten zou er normaal een rustdag gehouden worden, maar er werd ineens een criterium van vijftig kilometer georganiseerd. Dat was niet eens de beslissing die het meeste ophef veroorzaakte. Na die zesde rit besloot de jury om... 55 wielrenners uit koers te nemen. Die waren allemaal buiten de tijdsgrens aangekomen. De oorzaak was een massale valpartij op 57 kilometer van de aankomst, maar de jury toonde dus geen genade. VERDER KOERSEN MET... 23 RENNERS De koers moet nu wel verder met hoop en al 23 renners. Dan kan je bezwaarlijk nog een peloton noemen. Gisteren werd er overigens alsnog een rustdag gehouden.