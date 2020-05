Zorgen voor Bernal en Quintana met oog op Tour de France bijna achter de rug: wellicht met charter richting Europa

Met het oog op de Tour de France ziet het er steeds meer naar uit dat renners als Egan Bernal en Nairo Quintana wel degelijk het volle pond zullen kunnen geven. Ook al zal er dan nog een vliegverbod gelden in Colombia. Toch komen ze wellicht aan de start in de Ronde van Frankrijk.

De deelnemers voor de Ronde van Frankrijk uit Colombia mogen opgelucht ademhalen. De Colombiaanse regering had al de intentie verklaard om voor profrenners een uitzondering toe te staan. Er is in dat opzicht een volgende stap genomen.

Het is manager José Julian Velasquez van het continentale Team Medellin die het goede nieuws verklapt aan Zikloland. "Maandag kreeg ik een aangenaam telefoontje van de voorzitter van de Colombiaanse wielerbond. Hij vraagt speciale vergunningen aan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Ministerie van Sport om een chartervlucht te vinden voor alle wielrenners die in juli naar Europa moeten reizen."

Uitstekend nieuws dus voor renners als Egan Bernal, Nairo Quintana en Rigoberto Uran. Zij krijgen in principe de kans om hun mannetje te staan op het parcours van de Ronde van Frankrijk. Door in juli al af te zakken kunnen ze bovendien ook voorbereidingskoersen rijden.