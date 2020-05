Ex-veldrijder Peter Van Santvliet beleeft nu zijn droom in... recyclagepark: "Niet iedereen zoals Nys of Van Aert"

Peter Van Santvliet was crosser tot eind 2007. Nadien heeft zijn carrière een hele andere wending genomen. Eerst was hij verkoper en nu werkt hij in een... containerpark. Omdat hij het supergraag doet! Het enthousiasme spat er nog altijd vanaf zoals vroeger.

Van Santvliet legt in Gazet van Antwerpen uit hoe het allemaal zo gekomen is. "Mijn grootvader baatte vroeger een stort uit in Oelegem. Als klein manneke vond ik daar van alles. En zo reed ik op mijn zevende met een brommerke rond. Daarom was het mijn droom om ooit in een containerpark te werken."

Ook dat is een plek waar dromen kunnen uitkomen. "Er wordt soms oneerbiedig over gedaan, maar tijdens de coronacrisis stond iedereen te roepen dat we weer moesten openen. Je moet gewoon doen wat je graag doet. Ook koersen deed ik vooral om mij te amuseren. Geld kwam op de tweede plaats."

WELLENS EN WEE

Zijn optredens in de docusoap Wellens en Wee maakten hem ontzettend populair. "In die periode was ik al op de retour, maar die reeks heeft mijn carrière een boost gegeven en nog wat gerekt. Ik was daar de flauwe plezante, de mensen zagen dat graag. Ik ben ook gewoon écht zo."

Oude afleveringen bekijken doet hij niet, beelden van zijn zeges van vroeger worden soms wel opgezet. Een veelwinnaar was Van Santvliet niet. "Niet iedereen heeft alles mee van Moeder Natuur, zoals Sven Nys of Wout van Aert. Maar als je 99 keer slaag krijgt, is die ene keer dat je wint wel wauw!"