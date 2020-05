🎥 Renners van Deceuninck-Quick.Step halen herinneringen op aan Giro: "De Giro is zwaarder dan de Tour en de Vuelta"

Normaal gezien zou de Giro van 2020 dit weekend in een definitieve plooi liggen. Het coronavirus heeft er echter anders over beslist. De renners van Deceuninck-Quick.Step halen dan maar herinneringen op aan de Ronde van Italië.

Topsprinter Sam Bennett windt er geen doekjes om. "De Giro is de lastigste grote ronde, lastiger dan de Tour en de Vuelta. In de Giro van 2018 kon ik voor de laatste etappe bijna niet meer rechtstaan op de bus, ik was zo moe!", bekent de Ierse topsprinter.

Ook Bob Jungels heeft meermaals de Giro gereden. In 2016 en 2017 won hij telkens de jongerentrui. "Ik herinner me nog de etappe op de Blockhaus toen ik mijn roze trui verloor. "In Italië zijn de cols langer en steiler, iets dat super zwaar is voor mij. Daardoor moest ik ook mijn ambities voor het algemene klassement meermaals opdoeken", aldus jungels.

Emotionele herinnering voor Keisse

Voor Iljo Keisse is het eenvoudig om één Giro-herinnering uit te kiezen : zijn ritoverwinning in Milaan in 2015. "De grootste overwinning van mijn carrière, maar ook een van de meest emotionele momenten uit mijn leven. Mijn vader en de zus van Wouter Weylandt waren erbij. Het was super emotioneel."

Bekijk de volledige video hieronder: