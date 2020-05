Belgische sprinter mag zijn eigen kans wagen in een grote ronde: geen Tour, maar wel Vuelta

Jasper Philipsen van UAE Emirates heeft al een idee van hoe zijn seizoen er gaat uitzien. Zo zal de Belgische sprinter zijn eigen kans mogen wagen in de Vuelta. In de Tour zet zijn ploeg namelijk in op Kristoff voor de sprints.

Jasper Philipsen gaf een interview bij Het Laatste Nieuws. Daarin gaf hij aan dat zijn team met heel wat ambitie in de Tour zal starten. "De focus in de Tour ligt op Tadej ­Pogacar voor het klassement en Alexander Kristoff zal de sprints doen." Toch mag de Belgische sprinter van UAE Emirates ook zelf zijn kans wagen dit seizoen. "Normaal doe ik de Vuelta", legde hij uit. Er zullen ook klassiekers op het programma staan, maar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn er niet bij.