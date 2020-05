Eindelijk meer duidelijkheid rond Chris Froome? Brit lijkt een beslissing genomen te hebben over zijn toekomst bij Team Ineos

Volgens L'Équipe zal Chris Froome zijn contract bij Team Ineos uitdoen. Er was wat onzekerheid over de Brit, omdat hij de kopman wil zijn in de Tour, maar hij heeft binnen de ploeg heel wat concurrentie met Bernal en Thomas.

Chris Froome lijkt de komende Tour gewoon met Team Ineos te rijden. De Brit heeft volgens L’Équipe beslist om zijn contract bij de ploeg uit te doen. Toch zou de Tour de France dit seizoen cruciaal zijn voor zijn toekomstige keuze.

Zijn contract loopt namelijk af in 2020 en als hij geen kopman is in de Tour dit seizoen zou hij volgend seizoen bij een andere ploeg een exclusieve kopman kunnen worden. Toch heeft hij volgens Het Laatste Nieuws een enorme loonlast, terwijl hij wel al 35 jaar oud is. Het is dus niet duidelijk of een andere ploeg wel zou willen investeren in de Brit.

Bernal of Thomas?

De geruchten zijn er omdat er bij Team Ineos nog steeds niets beslist is over het kopmanschap in de Tour. Met Egan Bernal en Geraint Thomas heeft de ploeg namelijk nog twee andere winnaars van de Tour in haar rangen. Het kopmanschap zal beslist worden op basis van de vorm en de strategie die de ploeg wil gebruiken.