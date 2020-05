Giro en Tour in 1 seizoen? "Egan Bernal zal de dubbel ooit winnen"

De mythische dubbel Giro-Tour winnen in eenzelfde seizoen. Al heel wat kleppers hebben er zich de tanden op stuk gebeten. Marco Pantani was in 1998 de laatste renner dit dit huzarenstukje flikte. Egan Bernal zou wel eens de volgende kunnen zijn. Dat meent althans Alberto Contador.

In een gesprek met La Gazzetta dello Sport vestigt Contador zijn hoop op de Colombiaan. "Bernal moet hetzelfde kunnen als Pantani en de dubbel winnen. Het is enorm lastig, maar voor hem is het zeker niet onmogelijk."

"Het is essentieel om in een sterke ploeg te rijden. De sleutel ligt volgens mij in de Ronde van Italië: daar mag je niet teveel energie verspelen."

"Team Ineos is zeker sterk genoeg. Al wordt het zaak om de verschillende kopmannen op één lijn te krijgen. Met Bernal, Thomas en Froome hebben ze drie potentiële winnaars in huis. Pantani, Armstrong en Induraïn: dat waren in hun tijd dé duidelijke leiders van hun teams", besluit de Spanjaard.