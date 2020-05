Organisator grote ronde vol goede hoop: "Ik ben enorm optimistisch dat de koers kan doorgaan"

Vueltadirecteur Javier Guillén kijkt postief naar de organisatie van de Vuelta dit seizoen. De Vuelta is dit seizoen verzet naar september vanwege het coronavirus.

"ik ben erg optimistisch voor het organiseren van de Vuelta", zegt Guillén bij het Spaanse Sport.es. "We moeten ons houden aan hygiënische voorschriften en organisatorisch is het niet eenvoudig om elke dag nieuwe hotels in nieuwe steden te vinden", geeft hij toe.

Maar toch blijft hij postief. "We leven ondertussen al in het nieuwe normaal. De sport verliest zijn ziel zonder publiek, maar er zijn middelen om dat op te lossen. Hopelijk zijn er in oktober minder beperkingen voor publieke bijeenkomsten en zijn fans opnieuw welkom."