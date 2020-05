Teammanager richt zich tot journalisten: "Nee, onze ploeg zal het wielrennen niet verlaten!"

Education First biedt taalcursussen en reizen aan, vooral aan jongeren. Ook zij zijn zwaar getroffen door de coronavirus. Het bedrijft moest al veel werknemers ontslaan.

Ook de wielerploeg zat in nauwe schoentjes. Midden april onderhandelde EF met de renners en medewerkers over een salarisvermindering. Die besprekingen verliepen individueel en niet collectief. "We hebben hun handtekening en bereidheid nodig om dit te laten werken", zei Vaughters toen. Maar een nieuwe hoofdsponsor is volgens hem niet nodig.

Op Twiter richt Vaughters zich tot de mensen die zeggen dat EF Education First zou stoppen als sponsor. "Lieve journalisten", opent hij. "Misschien moeten jullie eerst met mensen praten die dichtbij de ploeg staan voor jullie bullshit publiceren. Gaat Education First het wielrennen verlaten? Nee. Zijn we geïnteresseerd in extra sponsors om uit deze ellende te komen? Ja", luidde een tweet.

Dear journalists, maybe follow the lead of people who respect your profession, like @stephenfarrand +actually follow up with people intimate with situation before publishing BS. Is EF leaving cycling? No. Would we love some additional sponsors to get out of this Covid mess? YES. https://t.co/l0Zb6xSDWJ